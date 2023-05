Pronto soccorso, lavori entro due mesi Le rassicurazioni dell’Asl 2 a Prometeo

Inizieranno nel giro di due mesi i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale e la sua messa in sicurezza. E’ solo una delle anticipazioni che il direttore generale della Asl Massimo De Fino ha fornito ai rappresentanti del’associazione Prometeo, che da tempo stanno conducono una una pressante azione per ottenere il potenziamento della sanità orvietana, a partire dai necessari investimenti per il Santa Maria della Stella. Dall’incontro, costruttivo per l’associazione, è emerso che l’Asl riconosce l’importanza strategica dell’ospedale, grazie alla sua posizione geografica che, se da un lato è lontana da Terni e Perugia, dall’altro può attrarre pazienti anche da Lazio e Toscana e servire le necessità determinate da un tratto autostradale condizionato da numerosi incidenti. L’Azienda ha espresso l’intenzione di investire nella struttura ospedaliera, rendendo operativa l’Unità di terapia intensiva coronarica incrementando il numero di cardiologi. Inoltre, il reparto di chirurgia ha visto un aumento significativo delle sale operatorie e degli interventi eseguiti, mentre sono stati acquisiti nuovi macchinari per l’oculistica e a breve si avrà a disposizione alta tecnologia operatoria. Il reparto di radiologia è oggi operativo ed è previsto l’arrivo di nuovi specialisti ortopedici. Infine, entro due mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e di messa in sicurezza del presidio con i fondi del Pnrr. E’ inoltre in fase di ricerca un professionista per la posizione di direttore sanitario dell’ospedale. Prometeo ha fatto presente che la situazione attuale delle liste d’attesa determina infiniti disagi alla cittadinanza. "De Fino ha comunicato che il piano straordinario già finanziato, che prevede un coinvolgimento maggiore dei centri privati, produrrà un netto miglioramento della situazione entro luglio".

Cla.Lat.