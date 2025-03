"Pronto a continuare il lavoro". Valter Stoppini è ufficialmente il candidato del centrosinistra

Valter Stoppini, con la sua candidatura a sindaco, vuol rappresentare il proseguimento naturale di quanto fatto dal 2016 a oggi da Stefania Proietti, con attenzione particolare ai residenti di Assisi e del territorio e ai visitatori. Ieri la presentazione ufficiale della candidatura per le forze del centrosinista, alla Domus Pacis, con tanta gente, interventi e testimonianze di chi Stoppini, una carriera nella Polizia di Stato, vicesindaco dal 2016, lo ha conosciuto, apprezzando doti umane e capacità. Presente anche la presidente Proietti. "Nei prossimi due anni – ha sottolineato Stoppini – avremo un grande afflusso di pellegrini, in particolare ad Assisi e Santa Maria degli Angeli per il Giubileo e per la canonizzazione di Acutis. Dovremo trovare soluzioni di viabilità per il territorio affinché i visitatori, con auto e pullman, non creino disagi ai residenti, a cominciare da quelli di Assisi e di Santa Maria degli Angeli. Stiamo pensando a dei parcheggi nella zona del Lyrick e navette per raggiungere il centro storico. I varchi elettronici? Deve essere fatta la sperimentazione in periodi di tranquillità e informare la cittadinanza. Ma ricordiamoci che abbiamo già da tempo la ztl. In questo momento abbiamo una presidente della Regione che è stata sindaca di Assisi e che conosce le problematiche del nostro territorio e che sa a che con un bilancio comunale non potremo mai risolvere determinate situazioni: ospedale, Metastasio, piste ciclabili, viabilità con le frazioni e Bastia Umbra. Sfruttare questa sinergia è importante e, dopo otto anni da vicesindaco – conclude Stoppini –, sono pronto a continuare il lavoro iniziato da Stefania Proietti e collaborare con lei per individuare la soluzione per alcune situazioni".

Maurizio Baglioni