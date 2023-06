Promozione L’Umbria al Salone di Parigi Riflettori su 17 aziende dell’aerospazio

Sono 17 le imprese di Umbria Aerospace Cluster che partecipano al 54° International Paris Air Show di Le Bourget, il Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio che si aprirà a Parigi il 19. Nello stand realizzato con il sostegno di Regione e Sviluppumbria, le aziende del Cluster, che operano nel settore dell’aerospazio e della difesa, presenteranno alla committenza internazionale i servizi e le eccellenze tecnologiche del settore. Il Salone, che si svolge ogni due anni, è il più grande evento al mondo dedicato all’industria aerospaziale, e rappresenta un luogo di incontro e di convergenza privilegiato per gli operatori del settore.Il fatturato del cluster è di 550 milioni di euro, di cui il 50% di esportazione diretta. Le aziende hanno circa 3.500 dipendenti diretti, dei quali oltre il 10% impegnati in ricerca e sviluppo. Le aziende che fanno parte del Cluster hanno registrato oltre 110 brevetti.

"L’aerospazio sta crescendo e iniziative come Le Bourget – dice l’assessore Michele Fioroni – sono una vetrina e un’opportunità imprescindibile per supportare questo trend e diventare sempre più competitivi in un comparto che continua a dimostrarsi ad altissimo potenziale di crescita". "Con il ritorno a Parigi – dice Michela Sciurpa di Sviluppumbria - proseguiamo e rafforziamo il nostro impegno nell’attività di promozione delle eccellenze dell’Umbria in un settore strategico per la nostra regione". "La nostra - aggiunge il presidente del Cluster Daniele Tonti - è una regione dalle straordinarie competenze aeronautiche. Dobbiamo continuare a incentivare la cooperazione e l’integrazione di pensiero e operatività per generare valore per l’intero territorio, coinvolgendo, oltre alle aziende, istituzioni e enti di varia natura". Ecco le 17 aziende ambasciatrici del comparto: AMCo, Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics, Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, N.C.M., O.M.A., QFP, Rampini Carlo, SERMS, Sky Eye Systems, Temis, Test Industry, Umbria Aerospace Systems, Umbragroup e VGA.