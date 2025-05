Progetto Vibes . L’intelligenza artificiale e la sicurezza sul lavoro

PERUGIA - In un tempo in cui si parla molto di intelligenza artificiale, c’è chi lavora per farla atterrare su questioni reali. Come quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, un ambito dove prevenzione e innovazione si muovono insieme. È da questa convinzione che prende forma l’evento promosso da K-Digitale e Idea-Re in collaborazione con il Centro di Competenza Artes 4.0: un’occasione per conoscere VIBES 4.0, una piattaforma digitale data-driven per prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro.

Con VIBES 4.0 si potenzia le funzionalità della piattaforma attraverso l’integrazione di metodologie AI all’avanguardia, in grado di apprendere e migliorarsi grazie all’accumulo e alla gestione intelligente dei dati. Si adotta un approccio autenticamente data-driven, in grado di aumentare nel tempo l’efficacia degli interventi e la reattività del sistema.

Il progetto punta a costruire un sistema ibrido integrato, in cui convergono tecnologie di localizzazione, infrastrutture per la trasmissione dei dati, piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Il risultato è una rete di strumenti capaci di generare alert automatici per i responsabili della sicurezza, raccomandazioni contestuali per gli operatori, e indicatori strategici per il management aziendale.

Ne hanno parlato Marcello Marconi e Massimiliano Sterpinetti del Gruppo Referentia, che hanno proposto uno sguardo di contesto sul rapporto tra industria, trasformazione digitale e nuove frontiere della prevenzione; il professor Alberto Garinei, docente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi; il professor Gianluca Rossi, docente dell’Università degli Studi di Perugia, che ha affrontato il ruolo delle misure nei sistemi data driven nell’era Industry 5.0. e il data scientist Massimiliano Proietti con una sessione dedicata agli assistenti digitali generativi e mostrerà come l’AI possa diventare una guida intelligente per la gestione della sicurezza.