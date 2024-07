Progetto ‘TuttInGioco’. Joco Campus alza la Coppa

È Joco Campus ad alzare la coppa dell’ultima delle cinque finali del progetto ‘TuttInGioco’, organizzato in 50 centri estivi dal Centro Sportivo Italiano e da Fondazione Conad ETS con il supporto di PAC 2000A Conad, per promuovere e diffondere i valori dello sport. Il sipario delle finali ‘TuttInGioco’ si è chiuso in terra umbra. La città di Foligno ha ospitato l’ultima delle cinque finali del progetto nato dalla collaborazione tra Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad ETS, con il supporto di PAC 2000A Conad. Obiettivo del progetto è quello di diffondere tra i giovani e i giovanissimi i valori propri dello sport, promuovendo il rispetto e l’inclusione, anche attraverso l’erogazione da parte di Fondazione Conad ETS di 1.800 voucher per agevolare l’accesso ai centri estivi. Proprio in 50 camp in tutto lo Stivale si è, infatti, svolta la competizione che è parte integrante del progetto "TuttInGioco", giunto alla sua seconda edizione. Si tratta del Torneo Nazionale estivo degli Oratori, che ha incoronato a Foligno bambini e ragazzi di Joco Campus, camp vincitore dell’ultima tappa del 2024 – dopo Lecce, Genova, Reggio Emilia e Pesaro – ed espressione della ASD Sport e Vita. L’ultima sfida per incoronare i vincitori si è tenuta negli spazi del PalaPaternesi, dove più di 100 bambini e ragazzi sono scesi in campo dimostrando tutta la loro voglia di divertirsi. Di età compresa tra i 5 e i 14 anni, i giovani partecipanti sono stati divisi in squadre e hanno gareggiato con i propri coetanei, dando il massimo nelle diverse gare sportive e attività in programma.