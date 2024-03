Progetto internazionale

ORVIETO Una grande esperienza per gli studenti dell’Istituto Majorana-Maitani che hanno ottenuto importanti riconoscimenti a New York, dove hanno partecipato con successo al progetto Muner Model United Nations Experience Run. Più di quattromila giovani talenti provenienti da ogni angolo del mondo si sono riunitiper simulare un’assemblea generale delle Nazioni Unite. Ventotto studenti selezionati dalla scuola orvietana, armati di competenze linguistiche di alto livello e di una determinazione senza eguali, hanno preso parte all’iniziativa che ha messo alla prova le loro abilità, preparandoli a discutere in lingua inglese su temi di portata globale. Sotto la guida di esperti internazionali e docenti di istituzioni come Harvard, i ragazzi hanno dimostrato di essere pronti per il palcoscenico mondiale. Hanno interagito con diplomatici, incontrato personalità di spicco come Martin Luther King e ascoltato con attenzione le parole della cantante Big Mama, che ha condiviso la sua esperienza nella lotta contro le ingiustizie. Le giornate frenetiche e impegnative non hanno scoraggiato gli studenti orvietani, infatti cinque di loro hanno ricevuto la “Honorable Mention“ per l’impegno propositivo e le loro doti argomentative. La loro prestazione è stata una dichiarazione forte e chiara dell’impegno della scuola per l’eccellenza e la formazione di cittadini consapevoli e attivi.