Progetto di visite mediche gratuite. Dove non arriva la sanità pubblica

Visite mediche accessibili a tutti e in tempi rapidi, superando le barriere economiche che impediscono alle persone di ricevere le cure. L’associazione culturale Sophia – Um, che fa capo al dottor Moreno Finamonti (in corsa anche come candidato sindaco), domani alle 21 allo Spazio Astra presenta il progetto “Un medico per tutti“. "Un progetto ambizioso – spiega l’associazione – che mira a offrire un aiuto concreto per affrontare le sfide che affliggono il settore della sanità pubblica. La situazione attuale – continua l’illustrazione del progetto - spesso costringe i pazienti ad attese interminabili per accedere alle visite mediche, mettendo in difficoltà coloro che non possono permettersi costose cure private. In risposta a questa critica realtà, è stato avviato il progetto “Un medico per tutti“, che si propone di fornire assistenza medica gratuita e altro ancora". Il progetto, in particolare, mette insieme specialisti che si offrono volontariamente, gli Studi medici Medetica – endless, il laboratorio analisi Sammartini Srl e l’associazione ‘Il sentiero’, e "mira a rendere le visite mediche accessibili a tutti ed in tempi rapidi, superando le barriere economiche che spesso impediscono alle persone di ricevere la cura di cui hanno bisogno.Una delle caratteristiche distintive di questo progetto è l’attenzione ai più vulnerabili della società. Saranno privilegiate le persone segnalate da associazioni ed enti che operano nel settore sociale, garantendo che coloro che hanno maggiormente bisogno di assistenza ricevano il supporto necessario". "L’obiettivo è voler colmare il divario tra l’accesso alla medicina e le risorse finanziarie disponibili - spiegano ancora i promotori dell’iniziativa – creando un meccanismo di solidarietà che mette al centro le categorie più svantaggiate della popolazione. La presenza attiva e il sostegno della comunità sono fondamentali per il successo di questo progetto. Ogni contributo, grande o piccolo, è significativo e aiuterà a rendere la sanità più equa e accessibile per tutti. La solidarietà e l’attenzione verso coloro che sono meno abbienti sono valori fondamentali che dovrebbero guidare la nostra società, e il progetto “Un medico per tutti“ incarna appieno tali valori".