Profumi e colori, è la Notte della Infiorate di Spello La tradizione si rinnova tra eventi e negozi aperti

E’ la lunga notte dei fiori. Tornano oggi le “Infiorate di Spello“, una tradizione che affonda le sue radici in tempi lontani (il primo documento è del 1602) e che quest’anno celebra la sessantesima edizione del concorso, una sfida simbolica nata per tramandare con allegria e passione, anche tra i giovani, l’arte dell’infiorare. A Spello c’è gran fermento e dal tardo pomeriggio i gruppi inizieranno a disegnare sull’asfalto i bozzetti che rappresentano motivi di ispirazione religiosa e di solidarietà, reinterpretati con rinnovata sensibilità. Durante la notte gli infioratori deporranno sui disegni milioni di petali (freschi e secchi in base alle sfumature cromatiche) foglie e altri elementi vegetali. Il lavoro sul selciato fino alle 8 di domani, quando la giuria passerà per la valutazione, e turisti e visitatori potranno ammirare le opere ultimate in tutto il loro splendore. Poi, dalle 11, la processione del Corpus Domini vi passerà sopra, ricordando il senso effimero della loro bellezza.

A far da cornice alla Notte dei fiori ci saranno alcune iniziative collaterali: la mostra di fotografia storica del Circolo Cinefoto Amatori Hispellum, a Palazzo Comunale, la mostra mercato di florovivaismo e artigianato nei giardini pubblici ai piedi del borgo, la mostra permanente dei bozzetti al museo delle infiorate, le visite guidate notturne alla Villa dei mosaici, gli abbellimenti floreali realizzati per il concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti” promosso dalla Pro loco. Turisti e visitatori potranno anche improvvisarsi “infioratore per un giorno”. E come sempre i ristoranti e gli esercizi commerciali resteranno aperti no stop per tutta la notte. In vista della migliaia di presenze previste, si consiglia la prenotazione online dei parcheggi (tutti nei pressi del centro storico) per chi arriva in auto, moto e autobus, sul sito www.infioratespello.it e sulle pagine Facebook delle Infiorate di Spello della Pro Loco Spello.