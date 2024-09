Primi d’Italia, show al via: "Festival gastronomico ed evento culturale"

Compleanno d’eccezione per i Primi d’Italia. Presentazione folignate, ieri, per la kermesse dei primi piatti che prenderà il via il prossimo 26 settembre e che segnerà il quarto di secolo per la manifestazione. Tanti ospiti e tante sorprese, come i fuochi d’artificio di chiusura dalla terrazza del Palazzo comunale. Nel suo intervento, il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, ha voluto sottolineare l’importanza di questo anniversario, esprimendo grande emozione e orgoglio: "Questo festival non è più solo un evento gastronomico: è un motore culturale, sociale ed economico, che ogni anno porta migliaia di visitatori nella nostra città, accrescendo il suo prestigio e creando un indotto considerevole per tutto il territorio. Abbiamo voluto celebrare questa edizione con un programma di altissimo livello, che non solo esalta la tradizione culinaria italiana, ma pone anche l’accento sulla cultura alimentare e il benessere, aspetti oggi fondamentali nella nostra società". "I Primi d’Italia non è solo una festa del gusto - continua Amoni – , ma un evento di caratura nazionale che rende Foligno protagonista in Italia e nel mondo". I Primi d’Italia quest’anno saranno caratterizzati da un palinsesto di eventi gastronomici di primissimo livello: si partirà subito giovedì 26 con una cena stellata a otto mani, che vedrà come protagonisti all’Auditorium di Santa Caterina i quattro chef dei ristoranti umbri insigniti quest’anno della stella Michelin: Fabio Cappiello (Ristorante Vespasia, Norcia), Giulio Gigli ( Une, Capodacqua), Andrea Impero (Elementi Fine Dining, Brufa) e Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia). Le cene stellate non mancheranno neanche nelle serate seguenti: venerdì 27 settembre si proseguirà con chef Daniele Lippi (Acquolina, Roma, due stelle Michelin), sabato 28 settembre cucinata a quattro mani con Ciro Sicignano (Ristorante Lorelei, Sorrento, una stella Michelin) e Alessandro Tormolino (Ristorante Sensi, Amalfi, una stella Michelin), per chiudere domenica 29 settembre con Gaetano Trovato (Arnolfo, Colle Val D’Elsa, due stelle Michelin). Il centro storico di Foligno sarà come di consueto il palcoscenico dei celebri Villaggi del Gusto, ospitati nelle taverne dei rioni della Quintana, dove i visitatori potranno degustare ininterrottamente le migliori ricette di pasta provenienti da ogni angolo d’Italia. Le serate saranno animate da spettacoli e intrattenimento con ospiti del calibro di Jo Squillo e i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia.

Alessandro Orfei