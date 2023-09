Primi d’Italia "Sarà un’edizione da record"

L’edizione più ricca di sempre. Si alza il sipario sull’edizione 2023 dei Primi d’Italia, in programma a Foligno dal 28 settembre al 1° ottobre. Ieri mattina è stato presentato il programma completo a Palazzo Donini con il presidente di Epta, Aldo Amoni, la presidente della Regione, Donatella Tesei e il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. L’obiettivo del festival resta quello di promuovere a livello mondiale la cultura del cibo italiano, come stabilito anche dal Protocollo d’intesa siglato con la Riserva mondiale della biosfera Unesco del Monte Peglia.

"Il festival è gusto, divertimento e intrattenimento – ha detto Amoni – ma vuole anche essere capace di diffondere la buona cultura dell’alimentazione sensibilizzando gli opinion leader e gli esperti di settore attraverso momenti di approfondimento. Nei convegni infatti parleremo di sicurezza alimentare con avvocati, magistrati e forze dell’ordine".

Evidenziata la ricchezza del programma dalla presidente Tesei: "per una manifestazione che è diventata appuntamento tradizionale per Foligno e per la nostra regione. Un evento che fa da volano al turismo, anche internazionale. Il tutto anche cercando di diffondere la cultura del buon cibo". Il sindaco Zuccarini ha rivelato invece che, grazie ai Primi, Foligno potrà entrare nella Rete nazionale delle Città Gourmet, come luogo che ospita uno dei principali festival di enogastronomia e tipicità. Pieno sostegno all’evento anche dal Gal, con il presidente Pietro Bellini. Come ogni anno non mancheranno show cooking, food experience con degustazione realizzate da grandi maestri della cucina italiana e convegni sui temi di attualità legati anche al mondo della sicurezza alimentare.

‘I Primi d’Italia’ sarà spettacoli e animazione per tutta la famiglia e cene stellate con gli chef Maurizio e Sandro Serva *stella Michelin, Silvia Baracchi *stella Michelin, Nikita Sergeev *stella Michelin, Enrico Mazzaroni *stella Michelin. Tra i volti noti presenti alla kermesse, Giuseppe "Peppone" Calabrese, esperto enogastronomico e conduttore di Linea Verde su Rai1; altro ‘vip’ attesissimo dal pubblico di Foligno il campione del mondo Antonio Cabrini, che giovedi 28 settembre alle ore 18:00 parteciperà al taglio del nastro, con il presidente Epta Aldo Amoni.