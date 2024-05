Primavera in musica con il ritorno di “Prendi nota“. Quattro concerti a Terni per l’Araba Fenice

Quattro concerti con un Fazioli in più per il ritorno di “Prendi nota“, la rassegna di primavera dell’associazione Araba Fenice, presentata ieri dopo il successo della stagione invernale. La nuova edizione, in scena dal 19 maggio al 9 giugno, vedrà ospiti musicisti di spicco che non si sono mai esibiti a Terni. L’inaugurazione, domenica 19 maggio alle 18 vedrà esibirsi all’Auditorium Gazzoli il Duo Gardel, con il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi e il pianista Claudio Cozzani in “Tango apasionado”: il concerto, impreziosito dal pianoforte Fazioli, si snoderà tra brani di tango argentino, da Carlos Gardel al Nuevo tango di Astor Piazzolla. Si prosegue domenica 26 maggio, sempre al Gazzoli alle 18, con il debutto di una inedita formazione composta da due artisti ternani che vantano esperienze artistiche al di fuori dei confini locali: la pianista Moira Michelini (con oltre 800 concerti in tutto il mondo) e il giornalista e scrittore Andrea Giuli con concerto/spettacolo “Ombre sull’acqua”, tra musica e letteratura nel segno dell’acqua.

E ancora, sabato primo giugno alle 18 si passa al Cenacolo San Marco con il Trio Lanzini (nella foto), una famiglia di musicisti con il clarinettista di fama internazionale Giovanni Lanzini e i figli, Elisa al violino e Michele al violoncello protagonisti de “Il Salotto Musicale”, tra Haydn, Mozart, Bizet e Verdi. Finale, domenica 9 giugno sempre alle 18 al Cenacolo San Marco, con il SatorDuo, originale unione fra la chitarra di Francesco Di Giandomenico e il violino di Paolo Castellani in “Histoire du Tango”: un viaggio per scoprire luoghi, colori e le storie del tango, dal periodo classico alla rivoluzione di Piazzolla.

Tutte le informazioni del Prendi Nota sul sito dell’Araba Fenice su www.assarabafenice.it.