Primark arriva in Umbria, apertura nel centro commerciale Collestrada di Perugia

Perugia, 7 maggio 2025 – Primark arriva in Umbria con l’annuncio dell’apertura di un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Collestrada di Perugia. L’inaugurazione rientra nel più ampio piano di espansione del colosso irlandese della moda, che ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per aprire cinque nuovi negozi in Italia, tra cui anche Biella, Roma (con un terzo store nella capitale) e Napoli, dove sono previste due aperture. Queste nuove aperture porteranno la presenza di Primark in Italia a un totale di 26 punti vendita, generando inoltre 700 nuovi posti di lavoro nel settore retail. Sin dall'apertura del suo primo negozio nel 2016 presso il centro commerciale 'Il Centro' di Arese, Primark ha registrato un grande successo tra i consumatori italiani, espandendosi e arrivando a 18 punti vendita in tutto il Paese, tra cui un flagship store e headquarter nel centro della capitale della moda italiana, Milano.

Primark da sempre si contraddistingue per il suo focus sulla creazione di un'esperienza di acquisto unica in-store, accessibile a tutti, motivo per cui questi cinque nuovi negozi saranno progettati proprio per riflettere le esigenze dei clienti, con un'ampia area dedicata ai capi di abbigliamento, ai prodotti beauty e agli articoli per la casa, tutti a prezzi accessibili. I nuovi negozi disporranno, inoltre, di casse self- ervice insieme a quelle tradizionali, affinché i clienti possano avere maggiore scelta nelle modalità di pagamento, con la possibilità di effettuare acquisti in velocità e comodità.

Questo annuncio segue l'investimento di 50 milioni di euro effettuato da Primark in Italia nel novembre 2023, che prevedeva l'apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Salerno, Cosenza e Genova. Nello stesso anno è stata annunciata anche l'apertura di un altro negozio a Parma. "Sono molto orgoglioso del nostro percorso di crescita in Italia - commenta Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia - in soli nove anni, siamo arrivati a 18 punti vendita in 10 regioni e il potenziale di crescita è ancora molto elevato. Oggi siamo entusiasti di annunciare un ulteriore investimento di 40 milioni di euro che ci aiuterà ad ampliare il nostro portfolio di punti vendita, generando nuovi posti di lavoro e sostenendo le comunità locali. Sappiamo che gli italiani amano la nostra offerta di abbigliamento per bambini, i capi basic, come i pigiami e la biancheria intima, e il nostro incredibile team lavora sodo ogni giorno per portare il nostro valore imbattibile ai clienti di tutta Italia. Prevediamo di crescere ancora in Italia e nel mondo e non vediamo l'ora di rendere accessibili i prodotti Primark a tutti''.