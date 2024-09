Assalto a Livorno per il nuovo grande magazzino di abbigliamento: maxi coda all’inaugurazione

Livorno, 3 settembre 2024 – Viene inaugurato il nuovo grande magazzino ed è subito maxi coda a Livorno. Apre il secondo punto vendita di Primark in Toscana ed è subito assalto da parte dei consumatori. Tanti arrivati anche da fuori Livorno.

Fino a oggi da tutta la regione l’unico modo per fare shopping nella catena di fast fashion era raggiungere Campi Bisenzio, al centro commerciale I Gigli, dove c’è l’altro punto vendita.

La coda fuori dal nuovo negozio Primark di Livorno. Ci si aspettano migliaia di clienti nei primi giorni di vendite

Ma da oggi soprattutto le città della costa avranno a disposizione questo nuovo grande punto vendita. Una inaugurazione in grande stile, con la presenza tra gli altri del sindaco Luca Salvetti. Fuori, fin dal mattino presto, gente in fila lungo le transenne che erano state sistemate in previsione appunto di un gran numero di persone.

La conferma che la moda a basso costo continua a piacere. Primark si aggiunge agli altri marchi che già sono presenti a Livorno con diversi punti vendita, da Zara a H&M. Ci si aspettava dunque l’assalto.

Una ventina le persone dell’organizzazione che in questi primi giorni disciplineranno il traffico di persone all’esterno della struttura, che si trova nel complesso di Porta a Mare. Si tratta dell’area dell’ex cantiere navale Fratelli Orlando, oggi diventato polo commerciale con la presenza tra gli altri di un supermercato Coop, di ristoranti e di un centro commerciale.