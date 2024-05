Prevenzione medica nel ricordo di Pietro

TERNI Fare informazione e prevenzione sui tumori, illustrare i sintomi precoci più frequenti di una neoplasia e far conoscere ai cittadini la possibilità di fare visite precauzionali gratuite: è lo scopo dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Amici di Pietro per Collescipoli“, presieduta da Andrea Scatolini, nata dopo la prematura scomparsa di Pietro Quintili, insieme a Lilt Terni e Croce Rossa. Ne dà notizia il Cesvol. Sabato alle 16.30 nel palazzo comunale a Collescipoli interverranno Luigia Chirico e Marsilio Francucci, rispettivamente presidente e direttore sanitario della Lilt, Giovanni Tebala, chirurgo oncologo, Maria Grazia Proietti, geriatra, Claudio Gradoli, pneumologo e Roberto Valeriani, presidente della Croce Rossa di Terni. Un punto della situazione dal punto di vista anche scientifico.

"La nostra associazione nasce dalla perdita di un caro amico e fratello - dicono Andrea Scatolini e Sara Quintili - e ha lo scopo di fare qualcosa di significativo per la comunità, contribuendo a diffondere l’idea di dare senza avere un ritorno personale. L’associazione si propone di dare un supporto attivo, anche in collaborazione con altre associazioni, e di aiutare le persone in difficoltà economica, promuovere la cultura ed il territorio con azioni di salvaguardia, miglioramento delle condizioni ambientali e con attività di tutela e valorizzazione del patrimonio".