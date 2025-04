“Prestano“ giocatore agli avversari. Premio agli atleti del Beata Margherita

Salvatore Ascione, Mattia Melelli, Matteo Guerri, Alessio Vauthier, Mirko Pietosi, Luca Varzi, Mattia Ciribilli, Marco Bini, Giorgio Ascani, Gino Landi e Alessio Leone: sono loro i magnifici giocatori della formazione di calcio a 5 dell’associazione Beata Margherita che sono stati premiati ieri in Comune per un gesto che vale più di mille vittorie. Questi ragazzi sono infatti campioni di fair play e solidarietà perché con la loro squadra di calcio a 5, la “Beata Margherita“, lo scorso mese di marzo si erano resi protagonisti di un bellissimo gesto prima dell’incontro di campionato Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), contro la Pantera di Umbertide. Avevano infatti prestato un giocatore alla squadra avversaria che per motivi di salute di un tesserato era rimasta incompleta.

Quel giocatore in prestito alla fine della gara è risultato essere determinante per il risultato finale: 5 a 2 per la “Pantera“. "Un gesto che per noi da sempre rappresenta la normalità e la vera essenza delle nostre attività in ambiti sportivi e sociali diversi. Tendere la mano, aiutarsi, sono gesti che devono venire prima di tutto il resto" raccontano la presidente Gabriella Piaggesi e la professoressa Daniela Bambini, direttore tecnico della gloriosa società tifernate. "Quel giorno tutti insieme abbiamo deciso di buon grado di prestare un nostro giocatore agli avversari per affrontare la gara in maniera equilibrata e con il sorriso. Ci saranno poi altre occasioni per rifarsi", aggiungono. "Un esempio straordinario di fair play e solidarietà, orgoglio della nostra città", hanno detto il sindaco Luca Secondi e gli assessori nel consegnare la targa ai ragazzi.