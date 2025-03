Presidente dell’Unicef in visita in Altotevere

La presidente di Unicef Italia Carmela Pace giovedì sarà in visita in Altotevere. Alle 16.30 sarà accolta nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello dal sindaco Luca Secondi nel corso di un incontro promosso in collaborazione con il Comitato Unicef Umbria, che sarà rappresentato dalla presidente Iva Catarinelli e della responsabile dell’Altotevere Angela Monaldi. Sono stati invitati i sindaci, i dirigenti scolastici, i docenti, gli alunni, i responsabili dei servizi all’infanzia, oratori, enti, associazioni, società sportive, che hanno collaborato con grande partecipazione alla manifestazione “Una luce sui diritti“, l’evento di vallata nel segno della condizione dei bambini e degli adolescenti che si è svolto con una serie di iniziative dal 20 novembre, la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, all’11 dicembre. Gli appuntamenti che hanno fatto parte del programma, con l’idea di dare significato e attuare concretamente nel territorio i principi della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, saranno ripercorsi in Comune con un breve video pensato per dare visibilità a tutti i protagonisti della mobilitazione promossa da Unicef.