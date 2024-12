’Presciutti informa tutti’. Il sindaco live sui social

GUALDO TADINO – E’ stata attivata una rubrica di comunicazione diretta con i cittadini: si chiama "Presciutti InForma Tutti"; l’ha voluta ed attuata il sindaco Massimiliano Presciutti, la concepisce come "un format di confronto, informazione, segnalazione per i cittadini gualdesi". E’ attiva ogni lunedì, alle ore 13, sui vari social, come "Comune di Gualdo Tadino" e "Presciutti Sindaco". Il primo cittadino fa "il punto della situazione", parlando in prima persona, sulle questioni di pubblico interesse per la comunità, sulle iniziative in programma, sulle novità. L’iniziativa vuole essere "un nuovo modo di fare comunicazione istituzionale e pubblica, che va nell’ottica di incentivare la trasparenza e di coinvolgere sempre più i cittadini nel processo partecipativo che riguarda la pubblica amministrazione". Tutto ciò anche per incentivare ulteriormente il dialogo con i cittadini: gli stessi potranno formulare domande, avere risposte a proprie curiosità, ma potranno formulare anche critiche e suggerimenti scrivendo sia sui social del Comune (ora FB e Instagram) e di Presciutti Sindaco (FB, Instagram e whatsapp), sia utilizzando le email: [email protected] e [email protected]. Il sindaco Presciutti dice in proposito: "Una rubrica settimanale, un nuovo strumento di comunicazione diretta, trasparente e immediata. Sarò lieto di condividere aggiornamenti, progetti e iniziative in corso, ma soprattutto di ascoltare le opinioni, le domande e i suggerimenti di tutti. Questo è un passo importante verso la partecipazione".

Alberto Cecconi