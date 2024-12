Premio Solidarietà ai carabinieri. I sei militari che si sono distinti

TERNI - Celebrata la 43esima edizione del Premio Solidarietà,

istituito il 5 marzo 1980 dalla Sezione “G. Ugolini” dell’Associazione nazionale carabinieri per conferire un riconoscimento ai militari dell’Arma ternana che si sono distinti in operazioni di soccorso volte alla salvaguardia dell’incolumità di persone in pericolo di vita o vittime di situazioni che ne abbiano minato l’integrità fisica. Dopo la messa celebrata nella chiesa di San Paolo dal vescovo Francesco Antonio Soddu, in una cerimonia molto partecipata, sono stati premiati sei militari segnalati direttamente dal comandante provinciale di Terni. Ecco di chi si tratta: appuntato scelto Stefano Chiodi, brigadiere capo qualifica speciale, Alfonso Dominici; appuntato scelto Alessandro Oddi; appuntato scelto qualifica speciale Fabio di Cosmo; maresciallo maggiore Giovanni Magrini; appuntato scelto Pieraldo Fedi.