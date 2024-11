Premio “Il Samaritano“. Al vigile del fuoco Ghidoni

"Mi sono trovato in una situazione molto difficile, non ho esitato perché ho avuto l’esempio dei miei istruttori che mi hanno insegnato i valori della divisa che indosso". Così Ivano Ghidoni, 46 anni, milanese, vigile del fuoco in servizio presso il Comando del capoluogo lombardo, nel ricevere ieri mattina il premio europeo per la solidarietà stradale trofeo Giancarlo Tofi. Il 2 gennaio di quest’anno Ghidoni si trovava in gita con la famiglia sul lago di Como, nei pressi dell’Abbazia di Piona. Intorno alle 16, dopo aver visto un mini suv precipitare nelle acque del lago ha chiamato il 112 e, dopo aver percorso il ripido pendio, con competenza e sangue freddo, senza esitazione si è lanciato in acqua per raggiungere il veicolo finito sottosopra. "Sono riuscito a estrarre tre persone e con mia moglie, medico anestesista, e mio cognato, ci siamo adoperati per loro – ha raccontato Ghidoni –. Per una non c’era più nulla da fare, per gli altri abbiamo avviato le manovre di rianimazione sino all’arrivo dei soccorsi. Uno dei due, il marito della donna, dopo giorni di ospedale è deceduto, ma quanto fatto da noi nell’immediato ha consentito di salvaguardare al meglio gli organi che sono stati donati a sette persone: da un dramma è stata accesa la speranza". Intervenuti il sindaco Stefania Proietti, Marta Freddii, presidente della Pro loco che organizza il premio “Il Samaritano“, Claudio Mancinelli, presidente del Comitato, Michelangelo Matilli, segretario del premio, che ha letto la motivazione, il parroco don Carlo Cecconi, Paola Gualfetti per la commissione esaminatrice e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 che hanno offerto un loro speciale dono al premiato; Pino Cupertori ha pronunciato la preghiera del vigile del fuoco in onore di Santa Barbara. Presenti i familiari di Giancarlo Tofi, l’imprenditore che la sera del 12 ottobre 1972 non esitò a soccorrere un ciclista caduto in strada tra Bastia Umbra e Petrignano d’Assisi, un gesto di solidarietà che gli costò la vita e nel ricordo del quale da oltre mezzo secolo viene assegnato il premio.