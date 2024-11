Premiato fra’ Gianmaria. Polidori

Il premio internazionale Medaglia D’Oro "Maison des Artistes" 2024 a è stato conferito a frate Gianmaria Polidoro, figura di spicco della famiglia dei Frati Minori in particolare per il suo impegno per la pace oltre che in quello editoriale e di divulgazione dei valori del francescanesimo. La cerimonia si è tenuta a Roma nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma. Il premio, annuale, celebra le personalità che si sono distinte in vari settori culturali, artistici, scientifici e nell’impegno sociale. Nella pergamena consegnata a padre Polidoro, nella motivazione del riconoscimento, viene evidenziato, fra le sue tante attività, la fondazione del "Collegium Phaenomenologicum" e la Casa Editrice Porziuncola, come promotore dell’edizione dei "Fontes Franciscani" per opera dei migliori studiosi di francescanesimo e come autore della Vita di San Francesco d’Assisi tradotta in almeno otto lingue. Inoltre è evidenziato come il ruolo di padre Gianmaria "Per avere fondato il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli, per aver favorito il dialogo con gli Stati Uniti d’America, l’Unione Sovietica, la Libia, il Mozambico, il Portogallo. Per essere fondatore di Associazione ‘Assisi Pax International’ e ispiratore di Fondazione ‘Assisi Pax Gianmaria Polidoro’, presieduta da laici promotori dei suoi progetti. Per avere istituito ad Assisi il Museo della Pace".