Preghiera dedicata a Papa Leone. Dalle suore del Monastero di Cascia

Alla vigilia della festività di Santa Rita e all’indomani dell’elezione di Papa Leone XIV, molto devoto alla “Santa dei casi impossibili“, le suore di Cascia hanno scritto una nuova preghiera dedicata proprio a Papa Prevost. La preghiera, come racconta la madre badessa suor Maria Grazia Cossu, inizia con "Maria, Madre della Grazia, custodisci e proteggi il Santo Padre Leone XIV. Sotto il tuo manto - prosegue la preghiera - possa sempre trovare la forza e la luce dell’amore per portare al mondo la pace del Signore Risorto. Insieme ai santi del nostro Ordine, in particolare Sant’Agostino e Santa Rita, con la sua testimonianza di vita, aiuti tutti noi a risvegliare nel cuore la struggente nostalgia di Dio, bellezza così antica e così nuova". Una preghiera nuova, "scritta con il cuore". "Questa preghiera è nata nella nostra comunità in questi giorni di grande grazia - spiega la madre badessa - e l’abbiamo dedicata interamente al Santo Padre, come gesto d’amore e comunione spirituale". "Siamo nella novena di Santa Rita e ogni parola è anche una supplica, perché il nuovo Papa possa guidare la Chiesa sotto la luce dello Spirito Santo", aggiunge suor Maria Grazia. D’altronde la gioia per l’elezione di Papa Prevost è ancora coinvolgente. "Abbiamo un Papa in famiglia", dice ancora la badessa, riferendosi al fatto che Leone XIV, già cardinale Robert Prevost, appartiene all’Ordine degli agostiniani, lo stesso delle monache di Cascia. "Lo attendiamo a braccia aperte" prosegue suor Maria Grazia. L’elezione dell’ex cardinale agostiniano è stata accolta con felicità nel Monastero. "Per noi è una doppia festa - spiega la religiosa -, la Chiesa ha un nuovo successore alla Cattedra di Pietro e questo Papa viene dalla nostra famiglia spirituale. È un grande dono del Signore e della Vergine Maria".