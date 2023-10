Preggio cancella la sua tradizione: "La Sagra della castagna non si fa"

UMBERTIDE - La Sagra della castagna di Preggio non ci sarà. Ad annunciarlo i responsabili della Pro Loco preggese in un post su Facebook che ha provocato non poche reazioni e commenti dispiaciuti. L’associazione dopo tante telefonate di richiesta di informazioni sulla festa ha deciso di affidare ai social la risposta. "No la Sagra non ci sarà nemmeno quest’anno e probabilmente o quasi sicuramente non ci sarà più", si legge. Ed ancora: "Il bello della manifestazione era poter girare per il borgo gustando nelle varie taverna cibi fatti a mano dalle persone del posto ma questo per motivi amministrativi - e non solo - non è più possibile. Un altro dei motivi è purtroppo la mancanza di interesse da parte di più categorie di persone del paese. Si spera di riuscire ad organizzare un nuovo consiglio per il prossimo anno con il quale poter organizzare manifestazioni per far rivivere Preggio".