Precari, giovani e povertà: le sfide del lavoro

Il Giubileo è una delle scommesse del 2025 per l’Umbria. Lo ha ricordato la neo governatrice, Stefania Proietti, due giorni fa. Nelle chiese umbre, infatti, è stata aperta la porta santa che segna l’avvio di questo anno di preghiera e speranza per il mondo cattolico. Ma l’altra faccia della medaglia, meno spirituale certamente, è quella del turismo religioso.

"Un evento significativo e importante per le comunità non solo religiose della regione perché, secondo le stime, nel corso dell’anno sono attesi milioni di turisti nei centri spirituali dell’Umbria, come ad esempio Assisi, Norcia, Cascia" ha ricordato la presidente. E’ una grande opportunità per lo sviluppo del nostro territorio, per far conoscere le bellezze culturali e naturali, per promuovere l’immenso patrimonio spirituale e di valori dell’Umbria.

Per questi motivi : ha detto – va profuso da parte di tutti, istituzioni in primis, un impegno grandioso per vincere la sfida giubilare dell’accoglienza". Ecco, fra qualche mese inizieremo a capire se si è "seminato" bene, oppure se bisognerà correre in fretta ai rimedi.