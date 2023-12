Pranzo di Natale coi poveri in chiesa

TERNI Si svolgerà quest’anno nella chiesa di San Matteo a Campitello il pranzo natalizio con i più bisognosi. "Con il vescovo Francesco Soddu siederanno a tavola un centinaio di invitati – spiega la Diocesi – , assistiti dalle associazioni caritative diocesane, in gran parte coloro che frequentano ogni giorno la mensa San Valentino, ma anche intere famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria ma insieme ai più bisognosi. I volontari si occuperanno della buona riuscita della giornata, dall’allestimento all’accoglienza, al servizio ai tavoli e del cibo". Intanto sono iniziati i tradizionali appuntamenti natalizi che vedono il vescovo protagonista in tante realtà cittadine. Giovedì mattina si è svolta la celebrazione prenatalizia al Polo di mantenimento armi leggere, l’ex Fabbrica d’armi. Domani alle 10.30 monsignor Soddu celebrerà la messa nel carcere di vocabolo Sabbione. Sempre lunedì, alle 11, celebrazione prenatalizia per i dipendenti dell’Asm nella sede dell’azienda, con il vicario generale monsignor Salvatore Ferdinandi. Quindi mercoledì 20 alle 10 messa prenatalizia per studenti, docenti e operatori dell’Istituto Leonino nella chiesa di Sant’Antonio, mentre alle 18 nel salone della Curia, il vescovo incontrerà responsabili e delegati delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali per condividere un momento di preparazione al Natale e per uno scambio augurale. Giovedì 21 alle 11 monsignor Soddu presiederà in Cattedrale la celebrazione prenatalizia per i dipendenti della Cosp Tecno Service."La luce del Natale che vince le tenebre dei cuori – ricorda il vescovo nel messaggio augurale – ci guidi all’incontro con Gesù, che si fa carne nella vita dei più piccoli".