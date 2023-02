"Porto a teatro i miei perfetti sconosciuti"

di Sofia Coletti Una cena, sette amici e un gioco della verità: svelare messaggini e telefonate del proprio cellulare. Attesissimo, da questa sera a domenica, arriva al Morlacchi “Perfetti sconosciuti“, prima regia teatrale di Paolo Genovese (foto sotto) che porta in palcoscenico l’adattamento del suo celebre film dei record (è la pellicola con più remake al mondo). Una storia di amicizia, amore e tradimenti portata in scena da un cast che schiera Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti e Valeria Solarino (nella foto sopra con il regista). E’ una nuova sfida per uno degli autori più autorevoli e amati del cinema italiano, da sempre legatissimo all’Umbria . Genovese, perché ha deciso di portare il film a teatro? "L’idea è nata qualche anno fa, quando ho visto “Perfetti sconosciuti“ a teatro in Argentina: un’esperienza forte, viva, coinvolgente, mi ha fatto pensare a una rivisitazione teatrale, per le emozioni e le reazioni diverse che uno spettacolo dal vivo può dare rispetto al cinema. Un anno fa sono passato all’azione". E come è stato il passaggio? "Non così automatico, è stato un processo complesso, sono due linguaggi profondamente diversi: nel cinema ci sono le inquadrature, è il regista che guida gli...