Ponte San Giovanni La scuola del futuro: "Inclusione, digitale e sinergia col territorio"

Tempo pieno e inclusività, ma anche l’introduzione del “metodo organizzativo finlandese“, forte sinergia col territorio. Tutto questo succede al Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni. "Una realtà educativa - spiega la dirigente Simona Ferretti - che abbraccia tutti e tre i gradi scolastici del primo ciclo di istruzione: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. situato nel cuore di Ponte San Giovanni, con plessi anche a Pieve di Campo e Balanzano, l’Istituto è il punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo un’educazione di qualità in un contesto dinamico e innovativo".

Negli ultimi anni, l’Istituto Perugia 12 ha saputo cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del PNRR, utilizzandoli per arricchire la propria offerta formativa e per migliorare la qualità dell’insegnamento. Grazie a queste risorse, la scuola ha potuto investire in spazi e strumenti innovativi, come i laboratori di robotica educativa, arte, musica, informatica, scienze e nella biblioteca digitale, tutti finalizzati a potenziare le competenze del futuro e a valorizzare i talenti di ciascun studente.

"Inoltre, l’Istituto ha introdotto il cosiddetto modello organizzativo finlandese, un approccio pedagogico innovativo - racconta la preside - che pone l’accento sull’inclusività, la personalizzazione dell’apprendimento e la valorizzazione delle competenze trasversali. Questo modello, ispirato alle migliori pratiche internazionali, mira a creare una scuola più dinamica, stimolante e in grado di rispondere alle sfide del mondo contemporaneo. La primaria “Mazzini” offre anche un’opzione a tempo pieno, dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì, per permettere alle famiglie di conciliare al meglio vita privata e impegni lavorativi".

Silvia Angelici