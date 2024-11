"Ponte Rio, stop alle buche . La via sarà ripavimentata"

PERUGIA Si torna ancora una volta a parlare di strade e di dissesti. Ma l’assessore alle infrastrutture Francesco Zuccherini stavolta mette le mani avanti e annuncia anche in un post la realizzazione di vari interventi. Intanto, per quanto riguarda l’asfalto della strada di Ponte Rio, l’assessore spiega che in quel tratto "sarà rifatta una pavimentazione che era ormai molto pericolosa. Lavori anche per le rampe di accesso a Montelaguardia, anch’esse molto degradate".

Il post di Zuccherini ha innescato una serie di appelli da parte dei cittadini, stanchi di combattere giorno e notte con le buche. "Buongiorno assessore, spero che intervenga in Strada di Monte Pacciano che collega Montelaguardia a San Marco. In due anni - scrive un automobilista - ho fatto 3.000 euro di danni. Cunette piene di terra, regimentazione delle acque assente, buche in ogni metro con affioramento dello stabilizzato essendo il catrame in alcuni punti totalmente distrutto". Ed ancora: "C’è speranza per la Ponte D’Oddi-San Marco?".