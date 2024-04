Ponte e Basilica, c’è da attendere. Le tempistiche della ricostruzione

In gita a Spoleto senza passeggiare sul Ponte delle Torri (foto) e senza visitare la Basilica di San Salvatore, patrimonio dell’Unesco. Dalle Marche sono arrivati per visitare l’Umbria, ma quella di Spoleto è stata una sosta “mordi e fuggi“ perché dopo aver visitato la Rocca Albornoziana, la Casa Romana, il Duomo, ma soprattutto aver visto, da fuori, la Basilica di San Salvatore e dal giro della Rocca il Ponte delle Torri, la giornata degli alunni è proseguita ad Assisi. È una situazione che permane ormai da oltre otto anni, da quando nel 2016 il terremoto ha messo in ginocchio il centro Italia, danneggiando anche numerosi monumenti. I danni a Spoleto, per quanto riguarda il patrimonio pubblico, sono stati piuttosto contenuti rispetto a città come Norcia, ma a pagare le conseguenze delle violente scosse sono stati due dei più importanti monumenti della città ovvero il Ponte delle Torri chiuso dal 2016 e la Basilica di San Salvatore. Se per il Ponte i lavori di messa in sicurezza sono già stati avviati da diverso tempo e si attende solo la conclusione per permettere ai turisti di tornare a passeggiare lungo il camminatoio, è ben diversa la situazione della Basilica perché gli interventi non sono ancora partiti. La Basilica attende i lavori di consolidamento sismico per cui sono stati stanziati 1,6 milioni di euro dai fondi per la ricostruzione. Il Comune aveva assegnato l’appalto a dicembre e i lavori sarebbero dovuti partire già a gennaio, ma poco prima della firma del contratto per una modifica della compagine societaria della ditta che si è aggiudicato il bando pubblico è slittato tutto. Ora, a quanto pare, le problematiche sarebbero risolte e presumibilmente entro giugno dovrebbe essere avviato il cantiere. Se tutto andrà secondo i piani tra un anno si potrà tornare a visitare la Basilica. Il restauro di Ponte delle Torri è stato finanziato dal Ministero della Cultura per 1.2 milioni di euro ed appaltato dal Polo museale dell’Umbria. Durante gli interventi sono stati riscontrati alcuni problemi ad un arco.