Pompiere sventa scippo. Salvata una donna

DERUTAÈ stato fermato da un vigile del fuoco fuori servizio mentre scippava una donna nel piccolo centro abitato della cittadina della maiolica.

I carabinieri della Stazione di Deruta hanno arrestato un giovane di 27 anni, di origini rumene, ritenuto responsabile di rapina ai danni di una donna. Il malvivente, residente nella zona, in sella ad una bicicletta, ha avvicinato la vittima mentre passeggiava in centro, strappandole la borsa e spingendola a terra prima di darsi alla fuga.

A notare la scena è stato proprio un residente, un vigile del fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Treviso che, libero dal servizio, non ha esitato a intervenire e, dopo un inseguimento a piedi di alcune centinaia di metri, è riuscito a bloccare l’uomo, consegnandolo poi ai locali carabinieri.

Carabinieri che erano immediatamente accorsi grazie anche alle concomitanti segnalazioni di alcuni cittadini che hanno visto la scena.

La donna, soccorsa e trasportata subito al pronto Soccorso dell’ospedale di Pantalla, ha riportato lievi lesioni al braccio sinistro.

La borsa della signora, contenente degli effetti personali, una carta di credito, il telefono cellulare e pochi contanti, è stata restituita alla sua legittima proprietaria.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane l’obbligo di firma.

Susi Felceti