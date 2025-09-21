Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaPompiere sventa scippo. Salvata una donna
21 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Pompiere sventa scippo. Salvata una donna

Pompiere sventa scippo. Salvata una donna

Il vigile del fuoco, fuori servizio, è intervenuto e ha fermato il malvivente . Il 27enne di origini rumene era in bicicletta: è stato poi arrestato dai militari.

Un vigile del fuoco fuori servizio sventa uno scippo ai danni di una signora Bloccato. il malvivente in bicicletta Arrestato

Un vigile del fuoco fuori servizio sventa uno scippo ai danni di una signora Bloccato. il malvivente in bicicletta Arrestato

Per approfondire:

DERUTAÈ stato fermato da un vigile del fuoco fuori servizio mentre scippava una donna nel piccolo centro abitato della cittadina della maiolica.

I carabinieri della Stazione di Deruta hanno arrestato un giovane di 27 anni, di origini rumene, ritenuto responsabile di rapina ai danni di una donna. Il malvivente, residente nella zona, in sella ad una bicicletta, ha avvicinato la vittima mentre passeggiava in centro, strappandole la borsa e spingendola a terra prima di darsi alla fuga.

A notare la scena è stato proprio un residente, un vigile del fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Treviso che, libero dal servizio, non ha esitato a intervenire e, dopo un inseguimento a piedi di alcune centinaia di metri, è riuscito a bloccare l’uomo, consegnandolo poi ai locali carabinieri.

Carabinieri che erano immediatamente accorsi grazie anche alle concomitanti segnalazioni di alcuni cittadini che hanno visto la scena.

La donna, soccorsa e trasportata subito al pronto Soccorso dell’ospedale di Pantalla, ha riportato lievi lesioni al braccio sinistro.

La borsa della signora, contenente degli effetti personali, una carta di credito, il telefono cellulare e pochi contanti, è stata restituita alla sua legittima proprietaria.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane l’obbligo di firma.

Susi Felceti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScippoCarabinieri