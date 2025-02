Poesia e letteratura con “Francesco tra le righe“. Ad Assisi la lettura del Cantico in 30 lingue

L’obiettivo dichiarato è fare del “Cantico delle Creature“ di San Francesco un ideale crocevia di incontri e riflessioni sulle questioni centrali dell’uomo e dell’attualità, per avvicinare tutti al mondo della poesia e della letteratura contemporanea. E’ con questi afflati che nasce il progetto “Francesco tra le righe“, frutto della collaborazione della Provincia Serafica dei Frati Minori di Assisi con l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Perugia.

In occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature, “Francesco tra le righe“ vuole celebrare gli 800 anni della letteratura italiana con un ciclo di incontri con poeti, letterati e personalità di spicco del mondo della cultura italiana. Il ricco programma è stato svelato nell’evento di mercoledì sera al Convento di Monteripido e avrà l’inaugurazione ufficiale il 26 febbraio con un evento straordinario dal respiro internazionale, un unicum della storia francescana: la lettura pubblica in 30 lingue del Cantico delle Creature nel Convento di San Damiano, dove è stata composta la prima parte del Cantico, con le voci degli studenti dei due atenei perugini e dei giovani frati in formazione ad Assisi.

Grande attesa anche per l’incontro del 7 marzo alla Biblioteca di Monteripido con Daniele Mencarelli (nella foto), scrittore e poeta che nelle sue opere si concentra su temi esistenziali, sul dolore e la ricerca di senso come nel celebre romanzo “Tutto chiede salvezza“ da cui è stata tratta la serie Netflix. Gli altri incontri, tra Perugia, Assisi e Milano, saranno con Attilio Bartoli Langeli, Corrado Bologna, Silvia Bre, Paolo Canettieri, Stefano Dal Bianco, Alessandro Fo, Eleonora Rimolo, Davide Rondoni, Fabio Pusterla, Roberto Rossi Precerutti, Francesca Tuscano: per ognuno si discuterà un tema legato al Cantico, anche con un taglio attualizzante, a cui si aggiungeranno letture di testi e il dialogo con il pubblico.