"Più videosorveglianza contro i vandalismi"

CITTÀ DI CASTELLO – Negli ultimi due consigli comunali a Città di Castello si è parlato, tra i vari punti all’ordine del giorno, dello stesso argomento: la videosorveglianza. La questione sicurezza, tra furti, atti di microcriminalità e vandalismi, con il relativo utilizzo delle telecamere installate in città, sono evidentemente temi molto caldi. "La polizia locale si avvale del sistema di videosorveglianza comunale per tutelare la sicurezza urbana e contrastare i fenomeni di inciviltà e illegalità, come i vandalismi. Proprio recentemente, attraverso le immagini delle telecamere nel centro storico, è stato individuato e sanzionato (per 300 euro) il responsabile dell’imbrattamento di una colonnina del parcometro in via Gramsci e di un cartello stradale in viale Vittorio Veneto": è parte della risposta che l’assessore alla polizia locale Rodolfo Braccalenti ha fornito lunedì in consiglio comunale a Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione), che con un’interrogazione aveva chiesto conto delle intenzioni dell’amministrazione comunale per contrastare "gli atti vandalici con cui vengono imbrattati sempre più gli edifici del centro storico". Il Comune ha intenzione di estendere ulteriormente la rete delle telecamere di videosorveglianza ad altre aree del territorio interessate da fenomeni di inciviltà, tra cui piazza delle Tabacchine. A tal proposito l’amministrazione comunale ha partecipato a diversi bandi ministeriali, "presentando progetti che hanno però ricevuto esiti negativi, anche perché tra i requisiti viene valutato l’indice di delittuosità e Città di Castello, per nostra fortuna, è nelle zone bass", ha aggiunto l’assessore. La consigliera Bassini ha quindi sollecitato la giunta a dare piena attuazione al regolamento di Sicurezza Urbana invitando l’assessore "a fare un giro in via dei Lanari, totalmente imbrattata".