Più turisti a Nocera. Aumentano le presenze

NOCERA UMBRA – Numeri di grande rilevanza comprensoriale e regionale quelli toccati da Nocera Umbra in ambito turistico nel 2024. Al già prestigioso risultato raggiunto nel 2023, in fatto di arrivi e presenze (pernottamenti), il 2024 ha visto, sostanzialmente, il mantenimento del numero degli arrivi (oltre 15mila 562), aumentando però in maniera sostanziale le presenze (57mila 493) raggiungendo così un incremento del 12,4 per cento. Altro dato di grande interesse riguarda le presenze medie, ovvero i giorni di permanenza (3,69), che corrispondono ad un incremento del 13,5 per cento rispetto allo scorso anno.

"Leggendo questi numeri – commenta il sindaco Virginio Caparvi – ci viene confermata la bontà delle nostre azioni promozionali del territorio che abbiamo messo in atto sin dal primo giorno del nostro ingresso in Comune. Siamo fortemente consapevoli delle potenzialità ambientali, paesaggistiche e culturali della nostra città, come pure lo siamo dell’ottimo lavoro che stanno portando avanti tutte attività alberghiere, agrituristiche e comunque legate all’ospitalità e alla ristorazione".