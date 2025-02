"Più spazi gratuiti agli utenti dei nostri impianti sportivi"

L’amministrazione comunale ha deciso di ampliare la platea dei soggetti che potranno richiedere l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi a gestione diretta del Comune, ossia PalaBarton Energy, palazzetto dello sport Pellini e stadio Santa Giuliana. Lo rende noto l’assessore allo sport Pierluigi Vossi che ha illustrato nei giorni scorsi il provvedimento in giunta.

In sostanza, grazie alla decisione assunta dall’Esecutivo, da qui in avanti potrà essere richiesto l’utilizzo a titolo gratuito di uno dei tre impianti citati al fine di favorire quelle iniziative e attività il cui svolgimento sia finalizzato alla valorizzazione di beni sociali, come la salute, l’inclusione sociale, la funzione educativa, la coesione comunitaria e la regolarità delle competizioni sportive.

"Tra gli obiettivi di questa Amministrazione e del mio assessorato in particolare – spiega Pierluigi Vossi, vi è la volontà ferma di garantire il diritto allo sport in favore di coloro che, finora, sono rimasti indietro, i cosiddetti ultimi nonché gli appartenenti alle categorie più fragili e deboli della società, come i diversamente abili e gli indigenti".