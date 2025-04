Più collegamenti con le isole. Ma il livello del lago deve mantenersi adeguato

Busitalia Umbria ha annunciato più collegamenti per le isole del Lago Trasimeno, fino a 57 viaggi giornalieri per Isola Maggiore e Isola Polvese, ma perché le rotte continuino ad essere navigabili è necessario che il livello dell’acqua si mantenga adeguato. A partire dal domenica, il servizio di navigazione sul Lago Trasimeno, garantito da Busitalia Umbria, è stato potenziato per Isola Maggiore e Isola Polvese. Una programmazione - spiega l’azienda - ampliata per rendere ancora più agevoli e frequenti i collegamenti tra la terraferma e le isole. Grazie all’ampliamento dei servizi, sia i turisti in visita sia i residenti sono quindi tornati a usufruire di collegamenti più efficienti e flessibili, in linea con le esigenze di chi sceglie il lago per il tempo libero o per lavoro. Il potenziamento delle corse riguarda in particolare le tratte per Isola Maggiore e Isola Polvese, con un’offerta che garantisce maggiore copertura durante la giornata: Passignano – Tuoro Navaccia – Isola Maggiore, fino a 10 corse giornaliere; Passignano – Isola Maggiore, fino a 12 corse giornaliere nei giorni festivi; Tuoro – Isola Maggiore, fino a 17 corse giornaliere nei giorni festivi; Castiglione del Lago – Isola Maggiore, fino a 8 corse giornaliere al sabato e nei giorni festivi; San Feliciano – Isola Polvese, fino a 10 corse giornaliere. Con questo intervento, Busitalia "conferma il proprio impegno per la mobilità sostenibile e integrata, garantendo un servizio di trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze di cittadini e turisti che valorizzi il territorio umbro". Ma l’arrivo della stagione turistica ha segnato anche un altro evento: "Fino al 31 marzo di ogni anno si possono fare i dragaggi, poi bisogna aspettare l’autunno", lo ricorda la pagina sociale “Trasimeno da tutelare“, "per realizzarli oltre questa data serve andare in deroga alle leggi... dragaggi che sono vitali per il nostro Lago perché tende ad interrarsi naturalmente, a cui si aggiungono i sedimenti che arrivano con l’acqua dei fossi. Sono stati sempre fatti in passato, poi interrotti da circa 20 anni per via di vincoli ma che non impediscono di fare i dragaggi e manutenzione. Il capitolo apporto di acqua dalla diga di Montedoglio – continua la lunga nota sulla pagina – è importante ma nell’immediato non risolve nulla, i benefici, dopo che arriverà la prima goccia di acqua sversata al Trasimeno, li vedremo tra 4-5 anni".