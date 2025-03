Piscina col nome di Giuseppe. Scalabrella

ORVIETO Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla maggioranza per l’intitolazione della piscina comunale a Giuseppe Scalabrella scomparso nel 2013. "Un maestro di sport e inarrivabile istruttore di nuoto", si legge nella mozione che nasce dalla proposta sottoposta all’amministrazione comunale dalla Uisp Orvieto. "Persona di grandi doti umane e maestro di sport che per anni è stato un punto di riferimento per molti sportivi orvietani, oltre a lasciare un vuoto incolmabile per la sua famiglia, Giuseppe Scalabrella ha lasciato nello sconcerto lo sport orvietano, in particolare tutta la realtà natatoria che ha contribuito fattivamente e in prima persona a far crescere fino a portarla a livelli eccelsi. Nei numerosi anni di attività ha insegnato nuoto a tante generazioni di orvietani".