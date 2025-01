Piscina chiusa per lavori. Ma Polisport non si ferma

Inaugurato oltre 42 anni fa, l’impianto di nuoto di via Engels da domenica 26 gennaio è chiuso per fare spazio al cantiere. Sono iniziate sin da subito le operazioni di preparazione del complesso sportivo in vista della partenza dei lavori con lo smontaggio delle attrezzature per il trattamento dell’acqua, lo sgombero degli spogliatoi e del piano vasca. Polisport fa sapere che nel frattempo lo staff è al lavoro per organizzare al meglio i centri estivi e mettere a disposizione l’ampio spazio verde esterno proprio in estate per renderlo fruibile alle famiglie con bambini. Resta regolarmente aperto il bar all’ingresso dell’impianto natatorio che serve tutti gli impianti della cittadella dello sport (dal lunedì alla domenica; fino al venerdì dalle ore 7 alle ore 21; il sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 7 alle 13). In relazione ai lavori il presidente di Polisport Stefano Nardoni: "Sono indispensabili per il futuro del complesso sportivo, gli utenti riavranno una piscina moderna, accogliente e sicura, che beneficerà per molti anni degli interventi di riqualificazione che saranno effettuati, adeguata agli standard di efficienza energetica ormai irrinunciabili per una gestione economica ottimale".