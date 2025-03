Pierantonio vince e si rilancia. Umbertide Agape cede il passo

UMBERTIDE AGAPE 0 PIERANTONIO 3

UMBERTIDE AGAPE (4-2-3-1): Landi, Paciotti (30’st Luchetti), Benedetti, Ndedi, Grilli, Capati, Corrado (27’st Nicoletti), Coppini (16’st Aversario), Bigarelli, Giuliani (37’st Volpi), Polidoro (16’st Bennani). A disp. Gragnola, Pazzaglia, Morandini, Lungu. All: Sabatini M.

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini, Pettinelli, Allegrucci, Piras, Petrara, Laassiri (32’st Montefusco), Salis M., Procacci (32’st Lanzi), Fastellini (23’st Dragoni), De Iuliis (27’st Francioni), Salis Y. (37’st Berettini). A disp. Sergiacomi, Scarlino, Pelati, Rondoni. All. Bruni G.

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme (Lucia Quintili di Terni e Servili di Terni).

Marcatori: 6’pt aut Capati, 40’pt De Iuliis, 27’st De Iuliis.

Note: 250 spettatori, ammoniti Piras e Ndedi. Recupero: pt 2’, st 4’

UMBERTIDE - Il Pierantonio rilancia la corsa al primato superando 3-0 l’Umbertide Agape nel derby. Debutto amaro per Marco Sabatini, arrivato in settimana al posto di Lorenzo Peruzzi. Pierantonio subito avanti dopo 6 minuti per una sfortunata autorete di Capati. Nel finale di tempo De Iuliis firma il primo dei due gol che, di fatto, chiudono la gara. Pierantonio che sale al secondo posto a 4 punti dalla vetta, Umbertide Agape sempre più ancorata al penultimo posto.