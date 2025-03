Inferno in casa: picchia la moglie con un bastone e la minaccia col coltello

Assisi, 3 marzo 2025 - Inferno in casa. Ancora una volta la vittima è una donna costretta a subire la violenza del marito. Succede in un'abitazione a Santa Maria degli Angeli: marito e moglie litigano, lui la picchia. E non è la prima volta visto che la Polizia era dovuta intervenire già lo scorso ottobre, quando la donna si è vista costretta a denunciare il marito per le sue continue vessazioni e violenze.

All’arrivo dei poliziotti la lite è ancora in corso, i due quindi vengono separati. La donna ha raccontato di avere subito diversi colpi su varie parti del corpo, e anche con un bastone. L’uomo le avrebbe quindi impedito di uscire dall’abitazione minacciandola con un coltello da cucina.

Sugli avambracci presentava delle ferite che secondo le forze dell’ordine potrebbero essere auto inferte.E’ stato quindi accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni e poi direttamente al carcere di Perugia, a Capanne, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo che già è stato accusato di violenze domestiche e su di lui grava anche la violazione del precedente ammonimento del questore.