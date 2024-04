Insegue la ex con l'auto e le sbarra la strada: arrestato

Spoleto, 3 aprile 2024 - Comportamenti violenti e persecutori, nei confronti della ex compagna, tanto da inseguirla in auto, mentre era con l'attuale fidanzato, per poi sbarrargli la strada. Scatta l'arresto per un giovane di 24 anni, colto in flagranza del reato di atti persecutori e violenza privata dalla polizia. È stata la vittima che, spaventata dal comportamento dell'uomo, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Ha riferito che, mentre si trovava a Terni, il 24enne l’aveva notata in macchina con il suo fidanzato e, in preda alla gelosia, dopo averla inseguita con il suo veicolo, le ha sbarrato la strada inducendola ad arrestare la marcia. Sceso dall’auto, il giovane la insulta, tentando poi di aprire gli sportelli della macchina A quel punto la giovane ha chiamato il numero unico di emergenza europeo. Gli uomini del Commissariato si sono attivati e una pattuglia ha sorpreso il ragazzo mentre inseguiva il veicolo dell’ex compagna. La donna ha raccontato di aver interrotto la relazione con il 24enne nel mese di luglio ma che quest’ultimo, non rassegnatosi, aveva continuato a scriverle insistentemente e a tentare di riallacciare i rapporti.

Ora l'uomo è ai domiciliarti e il gip ha convalidato il provvedimento e disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, oltre al monitoraggio mediante dispositivo di controllo elettronico.