Piazzetta Rina Gatti "Il cuore del quartiere. Lo spazio che piace a tutti gli abitanti"

Quartiere Filosofi in festa questa mattina per il nuovo arredo urbano della piazzetta dedicata alla scrittrice contadina Rina Gatti. Lo spazio è stato ripavimentato e sono stati installati alcuni complement d’arredo che rendono lo spazio ancora più a misura di quartiere. La piazzetta si trova tra via Leonardo da Vinci e l’ingresso del Parco Sant’Anna, dove insistono anche diverse scuole, tra cui l’ementare Radice e la media Carducci-Purgotti. L’operazione rientra nel progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia, “Memoria collettiva ed emancipazione femminile“ e incontra anche il coinvolgimento dell’Associazione Filosofi…Amo, guidata da Francesco Berardi e del LIceo artistico Di Betto, che ha realizzato alcuni lavori. All’ inaugurazione hanno dato il loro ok esponenti del Comune, enti, associazioni e le scuole che hanno partecipato al progetto di restyling. "Sono tantissime le persone e gli enti - racconta Giovanni Paoletti, figlio di Rina – che si sono mostrati attivi e sensibiili, sostenendo e patrocinando il Progetto “Rina Gatti 100”. La piazza si rivela utile e va a pieno a beneficio dei residenti nel quartiere. Prestandosi agevolmente anche alle attività didattiche e ricreative per gli alunni delle scuole di prossimità. Tutto è iniziato – prosegue Paoletti - con l’intitolazione della piazzetta a mia madre, la cui casa si trova a pochi passi da qui. Era il 2018 e anche in quell’occasione fu organizzata una bellisisma festa".

"La piazzetta – conclude Berardi – sta a cuore a tutti noi. E’ uno spazio al quale i residenti sono molto legati e di cui si prendono cura, provvedendo alla manutenzione del verde e del decoro. In alcune occasioni la piazzetta ha ospitato piccoli eventi e cene di quartiere".