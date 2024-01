Piazzali intitolati a Berlusconi e Strada

TERNI Intitolata a Silvio Berlusconi l’area adiacente il nuovo Palsport. Si chiamerà “Piazzale Silvio Berlusconi“. Lo ha deciso la Giunta comunale (la delibera passa ora al vaglio della Prefettura) approvando la proposta dell’assessore Marco Iapadre e prendendo atto dell’approvazione in Consiglio comunale del relativo atto d’indirizzo. Nella proposta dell’assessore, la figura di Berlusconi viene così "sinteticamente" rappresentata: "Imprenditore televisivo, edile, editoriale e in numerosi campi dell’economia e della finanza, già Cavaliere del lavoro, fondatore di partito e leader politico, più volte Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente di club calcistici". La Giunta, sempre su proposta dell’assessore Iapadre, ha inoltre intitolato a Gino Strada e Teresa Sarti il Piazzale della rotatoria dell’ospedale, tra via Giandimartalo di Vitalone, viale Otto Marzo, via Malnati, via Campomicciolo. "Nel 1971 Gino Strada e Teresa Sarti si sposano e nel 1994 fondano Emergency – si legge nel provvedimento –, Associazione indipendente e neutrale nata per portare cure mediche di qualità e gratuite alle vittime di guerre e povertà".