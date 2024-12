Piazza Alvaro Chiabolotti: la giunta comunale conferma il parcheggio a Ponte San Giovanni

Quel parcheggio non si può cancellare. Non può diventare un’area verde e pedonale, perché altrimenti centinaia – forse migliaia – di persone ogni mattina non saprebbero dove lasciare l’auto, con pesanti disagi soprattutto per gli anziani. Così la giunta comunale fa retromarcia sul progetto di riqualificazione.

L’oggetto del contendere è piazza Alvaro Chiabolotti, nel cuore di Ponte San Giovanni, davanti all’Apogeo, al Centro salute dell’Asl, alla caserma dei Carabinieri e alla nuova palazzina che ospita gli uffici comunali. Un centro nevralgico per la vita non solo del quartiere, ma di tutta la città visto che – ad esempio – negli ambulatori Asl arrivano persone da tutta l’Umbria per svolgere esami e analisi.

La giunta-Romizi aveva deciso di riqualificare l’intera area, che ospita anche una parte del mercato settimanale, trasformandola in spazio verde e zona pedonale. Il nuovo governo di Perugia ha ribaltato il tavolo e ha detto no: piazza Alvaro Chiabolotti resterà un parcheggio, sia pure riqualificato.

Tutto è nato da un’interrogazione presentata da Federico Balducci, consigliere comunale Pd, nella quale veniva spiegato "che piazza Chiabolotti, ad oggi, svolge la funzione di parcheggio a servizio delle molteplici attività commerciali del quartiere; inoltre, in zona sono presenti importantissimi servizi pubblici, quali il centro di salute, che diventerà Casa di Comunità, il Centro Civico, la biblioteca comunale e la stazione dei Carabinieri. Tale funzione di parcheggio verrebbe pregiudicata dalla trasformazione della piazza in questione in area pedonale; area non strettamente necessaria, data la presenza e vicinanza di altre aree verdi. Ciò ha provocato sin da subito molti malumori tra la cittadinanza e solo con l’attuale Amministrazione, nel mese di novembre, si è tenuto un incontro pubblico per ascoltare le esigenze dei cittadini di Ponte San Giovanni".

Da qui la risposta dell’assessore Francesco Zuccherini, che ha "pubblicamente preso l’impegno per una modifica del progetto di Piazza Chiabolotti, con l’obiettivo di riqualificare la zona non snaturando la sua funzione di parcheggio". Lo stesso assessore, in risposta all’interrogazione del consigliere Balducci, ha confermato la revisione dell’originario progetto: la nuova piazza Chiabolotti manterrà, razionalizzandoli, gli spazi adibiti a parcheggio e quelli destinati al mercato settimanale, garantendo, comunque, oltre alla mobilità alternativa, la presenza di una piccola area verde in prossimità degli uffici comunali. L’assessore Zuccherini ha annunciato anche una nuova valutazione dell’attualmente prevista pensilina in cemento armato, considerata non più armonica con la nuova configurazione complessiva della piazza.