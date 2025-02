Piattaforma “Cosa succede in città?“. Politica e scelte: i cittadini dicono la loro

Platea del Circolo Arci La Piroga affollata per il lancio della piattaforma “Cosa succede in città?”. L’iniziativa, organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra Perugia, ha inaugurato un percorso di partecipazione attiva della cittadinanza alle politiche dell’amministrazione comunale e all’azione del partito. Studenti, sindacalisti, membri di associazioni e cittadini hanno discusso su tre linee progettuali: scuole aperte il pomeriggio alle comunità scolastiche e dei quartieri; Perugia città 30 per una maggiore attraversabilità dello spazio cittadino e il Patto per il lavoro.

Il Congresso del Circolo perugino di Sinistra Italiana, riunitosi a Sant’Erminio, ha poi eletto la sua nuova segretaria, Sveva Stancati, che subentra a Lorenzo Falistocco, capogruppo in Consiglio Comunale, dimissionario dopo essere stato eletto in Municipio. "Con questo percorso – dice Stancati - segniamo un passaggio fondamentale di distacco dalla destra e dal vecchio centrosinistra. La partecipazione non come slogan ma come realtà concreta, con cui i cittadini contribuiscono con i loro bisogni e le loro idee alle politiche cittadine".