Pianoforte e fortepiano. Gianluca Cascioli alla Sala dei Notari

Il pianista e compositore torinese Gianluca Cascioli (nella foto) è il protagonista, oggi alle 17.30 alla Sala dei Notari, del nuovo concerto della stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Cucinelli. Sarà una preziosa occasione per il pubblico, chiamato a riflettere sulla sua familiarità “sonora” con brani noti di due secoli fa, quando il pianoforte che conosciamo oggi era ancora in fase di pieno sviluppo: Cascioli presenterà infatti un repertorio storico e moderno eseguito su due strumenti diversi, un moderno pianoforte Steinway, per i brani dell’ultimo mezzo secolo, e una copia di un fortepiano di Anton Walter del 1805, per le pagine classiche. Il programma affiancherà la “Fantasia in do minore“ di Mozart e le Sonate “Al chiaro di luna“ e “Appassionata“ di Beethoven, eseguite sul fortepiano, alle pagine più moderne di Luciano Berio (Wasserklavier), Gyorgy Ligeti (lo Studio Arc-en-ciel), John Adams (China Gates) e dello stesso Cascioli (uno Studio in memoria di Frank Zappa), eseguite sullo Steinway.

