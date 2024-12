Pianeta Natale I desideri dei bambini . Tradizione e futuro per imparare giocando

E’ un Natale divertente, educativo e con occhio rivolto al futuro quello che il Comune, insieme a Post - Museo della Scienza, ha organizzato per i bambini. Tutti i pomeriggi da sabato al 30 dicembre (escluso il giorno di Natale), il primo gennaio e poi il fine settimana della Befana, sono stati allestiti uno spazio immersivo nel centro storico della città, 2 appuntamenti nelle biblioteche comunali di Ponte San Giovanni Giovanni e San Sisto e un’installazione al Post. Liberamente ispirati al libro di Gianni Rodari, “Il programma”, il progetto è pensato per imparare giocando unendo la tradizione natalizia ad approfondimenti scientifici e l’utilizzo di strumenti digitali. Al Centro camerale (ingresso via Danzetta) bambini e bambine potranno scrivere i loro sogni, pensieri, desideri e vederli proiettati a caratteri cubitali sulle pareti della sala denominata Il Pianeta dei Desideri. Nella sala accanto - ancora ingresso da via Danzetta - una postazione dove indossare visori di realtà virtuale ed entrare in uno spazio immaginario in cui disegnare un albero di Natale 3D: questa è la Christmas VR Room. Dall’entrata principale di via Mazzini, si ha invece accesso all’Area LAB, dove partecipare al fitto programma di laboratori scientifici e tecnologici. Il Pianeta di Natale sabato e domenica dalle 16.30 si sposta nella “Sandro Penna” di San Sisto e a Biblionet di Ponte San Giovanni. Sarà possibile immergersi nei mondi onirici realizzati dall’artista e UX designer tedesco Benjamin Rabe, capace di creare ambienti immersivi contemporanei, utili a elaborare riflessioni sull’interazione creativa tra noi e i sistemi dell’intelligenza artificiale.