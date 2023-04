1Gran successo di pubblico e partecipazione per la manifestazione “Pian di Massiano in fiore“. Da oltre vent’anni, infatti, la mostra mercato per tradizione segna a Perugia il passaggio dall’inverno alla bella stagione. Protagonisti piante, fiori, articoli da giardinaggio, esposti nei 2000 metri quadrati di piazzale Umbria Jazz che si è colorato con i toni della primavera. Anche quest’anno presenti molti florovivaisti con esposizioni variopinte e scenografiche di piante, anche ornamentali e soprattutto fiori. L’evento, organizzato da l’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Perugia, è un’occasione di svago e incontro, nonché punto di riferimento per appassionati e non del florovivaismo. Non solo piante e fiori! Alla mostra mercato parteciperanno 100 espositori con prodotti particolarissimi di varia merceologia provenienti dall’Umbria e da tante altre regioni d’Italia, che non si trovano nei normali circuiti commerciali. Occasione dunque per curiosare tra i banchi alla ricerca di oggetti interessanti o per gustare eccellenze dello street-food italiano nelle aree allestite.

I numeri: 20 florovivaisti, 2000metri quadrati di allestimenti, 10 aree food, 100 espositori. Il bilancio della manifestazione, nonostante il tempo un po’ ballerino, è comunque buono a nche grazie ai tanti turisti presneti in Umbria.