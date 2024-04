Perugina a porte aperte. Tour in fabbrica e casa del cioccolato

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, lunedì la Casa del Cioccolato Perugina e lo stabilimento di San Sisto aprono le porte al pubblico. La cosa rientra in una serie di iniziative promosse dal Ministero delle imprese e da Unionfood a cui anche Nestlé aderisce per far conoscere ai visitatori la storia e la produzione del cioccolato Perugina, un’eccellenza del Made in Italy esportata in tutto il mondo. Gli interessati potranno iscriversi a uno dei tre turni di visita (9.45, 11.15 e 14.45). Partecipazione gratuita.