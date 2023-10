"Perugia protagonista a New York con le sue eccellenze"

Perugia ha avuto un ruolo da protagonista durante la XXIII settimana internazionale della lingua italiana all’Istituto Italiano di Cultura di New York che si è tenuta la scorsa settimana nella storica sede al 686 di Park Avenue. Visto che sono state proprio due istituzioni perugine di eccellenza nel campo dell’alta formazione e degli scambi culturali Italia-Usa a rappresentare il nostro Paese: l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Ranieri di Sorbello.

Lo scrive sui social il sindaco Andrea Romizi: "Ringrazio sentitamente la Stranieri e la Fondazione Sorbello – dice – per l’impegno e la dedizione dedicati alla promozione dei valori e della cultura italiana nel mondo, per aver rivestito il ruolo di ambasciatrici della nostra Italia in questo prestigioso appuntamento, ma anche per essere perfette rappresentanti della nostra Perugia, città aperta e accogliente, fuori dai nostri confini". Ringraziamenti al presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello Ruggero Ranieri, alla sua omologa statunitense, Antonella Valoroso e al rettore dell’UniStranieri, Valerio de Cesaris.