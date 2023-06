Perugia, inizia la battaglia al Centro: Fora sfida Progetto Perugia

Chiuse le urne del ballottaggio, si è subito aperta la campagna elettorale per il nuovo sindaco di Perugia. E mentre a destra si litiga e il Pd si prepara a lanciare Paolo Belardi, al Centro sono già iniziate le grandi manovre. E per adesso la battaglia è a suon di manifesti che ieri si sono visti in città. I protagonisti sono due movimenti con nomi che quasi si assomigliano: Perugia al Centro (che è Progetto Perugia), la lista più votata nel 2019 e che ha un solido gruppo di assessori e consiglieri. E Perugia Partecipa: questa è la novità dell’ultima ora. C’è un sito web che spiega tutto e illustra l’happening di apertura, fissato per il 17 giugno tra Corso Cavour e Borgo XX Giungo: tavoli tematici e confronti per e un momento di sintesi finale. Una specie di Leopolda perugina. Ma la domanda che aleggia in queste ore è: chi c’è dietro Perugia Partecipa? L’idea a quanto pare è di Andrea Fora, consigliere regionale candidato con la coalizione di centrosinistra e che qualche mese fa ha aderito a Italia Viva di Matteo Renzi, con consigliere comunale di riferimento che è Emanuela Mori. Progetto Perugia invece appoggia da sempre Andrea Romizi e di certo sta dalla parte del centrodestra. Sarà difficile, ma non impossibile vederli insieme il prossimo anno. Nel manifesto si annuncia una festa il il 7,8,9, 10 settembre in oiazza della Repubblica. E anche qui i nomi dei promotori sono conosciuti : gli avvocati Francesco e Filippo Calabrese, Pietro Laffranco e insieme a loro potrebbero unirsi personaggi noti della politica di centrodestra del capoluogo. Non a caso, proprio Calabrese, ha pubblicato una foto alcuni giorni fa che lo ritraeva a cena insieme a Laffranco, Massimo Monni, Emanuele Scarponi e Massimo Perari. "Solo una cena tra vecchi amici" dicono loro. Sarà vero? Infine il 15 giugno il movimento "Costituente Perugia" organizza un incontro alla Sala Sant’Anna. Presente Belardi.

Michele Nucci