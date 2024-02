"Perugia: In vendita i biglietti per la sfida al Curi contro la Recanatese"

PERUGIA - Il Grifo si prepara ad una nuova sfida al Curi. E sono già in vendita i tagliandi, intanto in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, per la gara Perugia-Recanatese, in programma sabato con fischio di inizio alle 20,45 allo stadio "Curi". Da domani sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino di Pian di Massiano (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) nei seguenti orari: domani e venerdì al mattino dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Sabato 2 marzo (giorno della partita) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Per quanto riguarda invece il settore ospiti, la vendita terminerà venerdì alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita). Incedibilità del titolo. Intanto la Lega Pro ha reso note, attraverso un comunicato ufficiale, le partite che saranno trasmesse in diretta in chiaro di Rai Sport. Tra di esse c’è anche una sfida del Perugia. Si tratta del big match che i biancorossi di Formisano giocheranno allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara, giovedì 28 marzo alle ore 20:30, contro i padroni di casa della Carrarese, oggi terzi in graduatoria.